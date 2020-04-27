Три итальянских региона попросили помощи у военных России в борьбе с коронавирусом
Три итальянских региона обратились к российским военным с просьбой об оказании помощи в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета «Красная звезда».
Российский посол в Италии Сергей Разов отметил, что в адрес России поступает множество писем благодарности за оказанную помощь от различных регионов Италии.
Так уточняется, что о за помощью обратились Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция — Джулия.
Разов подчеркнул, что такие просьбы поступают, поскольку российские военные выполняют то, что требуется.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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