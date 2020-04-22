В ВС Украины коронавирусом заразились 43 человека

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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах Украины (ВСУ) достигло 43. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.

Отмечается, что четверо заболевших уже выздоровели. Двое пациентов скончались.

В настоящее время на самоизоляции находятся 289 человек.

По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 6,5 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 174 летальных, 424 человека выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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