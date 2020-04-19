NI рассказал о неспособности США отследить российскую подлодку
Одним из главных преимуществ российских подводных лодок класса «Ясень» является малозаметность, пишет американский журнал National Interest.
В частности, в 2018 году военные США несколько недель не могли обнаружить российскую подлодку в Атлантическом океане, отмечает издание.
В качестве причины такой незаметности «Ясеня» называется корпус лодки, сделанный из маломагнитной стали, что снижает магнитную сигнатуру и позволяет избежать обнаружения.
Головная атомная подводная лодка проекта «Ясень» «Северодвинск» поступила в ВМФ России в 2014 году. Она отличается возможностью комбинирования ракетного и торпедного вооружения. Максимальная глубина погружения корабля — 600 м, надводная скорость — 16 узлов, а подводная — 31 узел.
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