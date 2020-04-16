Путин объявил о переносе парада Победы

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Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы отложен, передает РИА «Новости».

Дата переноса пока не определена.

При этом Путин пообещал, что и парад на Красной площади, и шествие «Бессмертного полка» состоятся в 2020 году.

Ранее российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой перенести из-за коронавируса на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться 9 мая.

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