Путин объявил о переносе парада Победы
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Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы отложен, передает РИА «Новости».
Дата переноса пока не определена.
При этом Путин пообещал, что и парад на Красной площади, и шествие «Бессмертного полка» состоятся в 2020 году.
Ранее российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой перенести из-за коронавируса на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться 9 мая.
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