В Тюменском военном училище обнаружен очаг заражения коронавирусом

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На территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) обнаружен очаг заражения коронавирусом, заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, передает РИА «Новости».

По ее словам, в учебном заведении зафиксирован «серьезный очаг заболевания среди курсантов».

«Вся эта тема разворачивается и проверяется на данном этапе. Все необходимые службы задействованы в этой работе», — сказала она.

Также замгубернатора отметила, что много времени занимает определение круга контактных лиц.

Всего на данный момент зарегистрировано 27 938 случаев заражения COVID-19, умерли 232 человека, вылечились 2304 человека.

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