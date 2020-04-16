В Тюменском военном училище обнаружен очаг заражения коронавирусом
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На территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) обнаружен очаг заражения коронавирусом, заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, передает РИА «Новости».
По ее словам, в учебном заведении зафиксирован «серьезный очаг заболевания среди курсантов».
«Вся эта тема разворачивается и проверяется на данном этапе. Все необходимые службы задействованы в этой работе», — сказала она.
Также замгубернатора отметила, что много времени занимает определение круга контактных лиц.
Всего на данный момент зарегистрировано 27 938 случаев заражения COVID-19, умерли 232 человека, вылечились 2304 человека.
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