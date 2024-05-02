Европейские дипломаты призвали Молдавию отмечать День Европы и День Победы

Девятого мая жители Молдавии вправе отмечать и День Европы, и День Победы. Такое мнение выразила Миссия Евросоюза в этой республике, сообщает ТАСС.

В публикации миссии отмечается, что «нет никакого противоречия между тем, чтобы отдать дань памяти» участникам Второй мировой войны, и празднованием Дня Европы. Кроме того, европейские дипломаты выразили понимание прошедшим у диппредставительства ЕС в Молдавии протестам граждан республики, недовольных возможной отменой празднования Дня Победы.

«Каждый свободен участвовать в тех торжествах, которые предпочитает, или во всех сразу», — говорится в заявлении.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая в республике будет отмечаться День Европы. Для этого она призвала жителей собраться на центральной площади Кишинева.

29 апреля власти Молдавии напомнили жителям о запрете на ношение георгиевской ленточки. Глава полиции Виорел Чернэуцану подчеркнул, что таковы нормы национального законодательства.

30 апреля мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что в городе будут отмечаться оба праздника.

Ранее в Молдавии обозначили сроки вступления страны в Евросоюз.