В «Спартаке» признались, что скучают по Промесу

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов признался, что скучает по нидерландскому футболисту команды Квинси Промесу, который находится в тюрьме ОАЭ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда я был ребенком в академии, он был для меня примером. Следил за его карьерой долгие годы, даже когда он уезжал из «Спартака». Играть с ним вместе — это честь. Тем более я подавал ему маску, когда он забил последний гол в чемпионском сезоне», — признался Литвинов.

2 мая в ОАЭ должно состояться первое заседание об экстрадиции футболиста в Нидерланды для отбывания наказания по двум уголовным делам.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее стала известна дата слушаний по апелляциям Промеса.