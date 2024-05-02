ЦБ собирается усилить меры контроля за оборотом золота

Российские банки получили рекомендации активнее отслеживать операции клиентов по покупке золотых слитков как для предотвращения отмывания доходов, так и в целях контроля движения капитала. Соответствующие методические указания подготовил регулятор, об этом пишет «Российская газета» .

Кредитным организациям предписано выявлять среди корпоративных клиентов нерезидентов, которые вносят крупные суммы наличных для приобретения драгметаллов в слитках. Особое внимание следует уделять тем, чей месячный объем таких операций превышает 10 млн рублей.

Также банкам рекомендовано обращать пристальное внимание на случаи, когда между зачислением денег на счет и покупкой золота проходит незначительный промежуток времени, а сами слитки не оставляются на хранении в банке.

Аналогичный мониторинг должен проводиться и в отношении физических лиц, регулярно приобретающих драгметаллы за наличный или безналичный расчет без последующей их продажи или продажи в существенно меньшем объеме.

При выявлении таких операций банкам надлежит запросить у клиентов дополнительную информацию о целях сделок, источниках происхождения средств, использованных для покупки слитков, а также принять меры по проверке достоверности представленных документов.

«Необходимо обеспечить повышенное внимание к таким операциям, углубленную проверку сведений о клиентах, бенефициарах и выгодоприобретателях», — указано в методических рекомендациях регулятора.

До этого эксперт предсказал рекордные цены на золото из-за инфляции в США.

Ранее цены на золото упали.