Генерала СБУ задержали по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины задержала своего сотрудника по подозрению в государственной измене. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
Генерал-майора Валерия Шайтанова подозревают в работе на российские спецслужбы и совершении террористических актов. СБУ опубликовали аудио-запись переговоров, которые доказывают его вину.
«СБУ собрал достаточно доказательств того, что генерал-майор Шайтанов — агент ФСБ РФ», — написано на странице ведомства.
Шайтанову будет предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Теракт» УК Украины.
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