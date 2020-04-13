Власти Афганистана освободили 361 пленного талиба*
Афганское правительство освободило из тюрем 361 члена террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России), сообщил представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал на своей странице в Twitter.
Фейсал рассказал, что заключенные талибы освобождены из тюрьмы Баграм в рамках указа президента от 11 марта.
Всего власти планируют отпустить 1,5 тысячи членов радикального движения, добавил он.
Ранее сообщалось, что группировка со своей стороны отпустила 20 пленных и передала их Международному Комитету Красного Креста в Кандагаре.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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