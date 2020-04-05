NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца, где произошла вспышка заболевания

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У снятого с должности капитана авианосца »Теодор Рузвельт» Бретта Крозье обнаружили коронавирус. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Ранее Крозье был отстранен от должности после того, как СМИ узнали о его письме о вспышке коронавируса на борту.

Источник уточнил, что симптомы нового типа коронавируса COVID-19 обнаружились у капитана еще до того, как Крозье покинул «Теодор Рузвельт».

По словам другого источника, капитан на данный момент находится на карантине на острове Гуам на военно-морской базе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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