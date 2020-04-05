NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца, где произошла вспышка заболевания
У снятого с должности капитана авианосца »Теодор Рузвельт» Бретта Крозье обнаружили коронавирус. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.
Ранее Крозье был отстранен от должности после того, как СМИ узнали о его письме о вспышке коронавируса на борту.
Источник уточнил, что симптомы нового типа коронавируса COVID-19 обнаружились у капитана еще до того, как Крозье покинул «Теодор Рузвельт».
По словам другого источника, капитан на данный момент находится на карантине на острове Гуам на военно-морской базе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пентагон не будет возвращать авианосец, где произошла вспышка коронавируса
— Пентагон отказался эвакуировать военных с охваченного коронавирусом авианосца