Россия и США прекращают инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса
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Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что Россия и США приостановили инспекцию в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кимболла, инспекции в рамках СНВ-3 прекращаются до начала мая. Он добавил, что Москва и Вашингтон приняли совместное решение.
Кроме того, Россия и США договорились перенести заседание Двусторонней консультативной комиссии, планировавшееся на март.
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