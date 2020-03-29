Россия и США прекращают инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

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Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что Россия и США приостановили инспекцию в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кимболла, инспекции в рамках СНВ-3 прекращаются до начала мая. Он добавил, что Москва и Вашингтон приняли совместное решение.

Кроме того, Россия и США договорились перенести заседание Двусторонней консультативной комиссии, планировавшееся на март.

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