Захарова рассказала, как к российским военным относятся в Италии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.

Захарова призвала обратить внимание на репортаж, в котором начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения полковник Игорь Богомолов рассказывает, что «местные нашу армию радостно приветствуют, и не чувствуется, что находишься в другой стране».

Захарова подчеркнула, что Россия помогает Италии, переживающей очень тяжелый период своей истории.

В Италию прибыли 15 российских военных самолетов с врачами и медицинским оборудованием. Страна находится на втором месте по распространённости коронавируса: заразились почти 75 тысяч, скончались 7,5 человек.

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