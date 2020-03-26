Захарова рассказала, как к российским военным относятся в Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.
Захарова призвала обратить внимание на репортаж, в котором начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения полковник Игорь Богомолов рассказывает, что «местные нашу армию радостно приветствуют, и не чувствуется, что находишься в другой стране».
Захарова подчеркнула, что Россия помогает Италии, переживающей очень тяжелый период своей истории.
В Италию прибыли 15 российских военных самолетов с врачами и медицинским оборудованием. Страна находится на втором месте по распространённости коронавируса: заразились почти 75 тысяч, скончались 7,5 человек.
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