Источник: сигнал упавшего в Черное море Су-27 зафиксирован за пределами района поиска

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Спасатели зафиксировали сигнал радиомаяка пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 далеко за пределами района поиска, передает ТАСС со ссылкой на источник в морских оперативных службах.

По его данным, в настоящее время военные проверяют данный сигнал.

«Или ветром снесло, или на парашюте», — добавил источник.

Российский истребитель пропал 25 марта примерно в 50 км от Феодосии при плановом полете. По предварительным данным, самолет он упал в море, летчика разыскивают спасатели.

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