Самолет Су-27 потерпел крушение в акватории Черного моря

Министерство обороны России заявило, что многоцелевой истребитель Су-27 упал в Черное море во время выполнения планового полета, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 25 марта около 20.10 мск в 50 км от Феодосии. Самолет на некоторое время пропал с радаров, после чего был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.

В настоящее время к месту крушения направились самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль Черноморского флота. Поисково-спасательные службы будут искать летчика.

«Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями», — добавили в ведомстве.

Других подробностей пока нет.

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