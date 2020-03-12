Зеленский разрешил допуск иностранных военных на учения

Президент Украины Владимир Зеленский ратифицировал закон о допуске иностранных военных на украинские учения. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно тексту документа, учения на Украине пройдут в 2020 году. Они пройдут совместно с американскими, британскими, румынскими и молдавскими коллегами.

Учениям будут присвоены соответствующие названия: Rapid Trident — 2020 и Sea Breeze — 2020 с США, Warrior Watcher — 2020 с Англией, Riverain-2020 с Румынией и маневры «Юг-2020» с Молдавией.

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