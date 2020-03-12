Британские истребители вновь сопроводили российские Ту-142
Истребители королевских военно-воздушных сил Великобритании Typhoon сопроводили российские самолеты в районе Шотландии. Об этом пишет The Sun.
Начальник штаба ВВС королевства Майк Вигстон заявил, что российские Ту-142 нарушили международные правила воздушного движения. По его словам, они представляют угрозу для авиалайнеров, поэтому не приветствуются в воздушном пространстве Великобритании.
Отмечается, что для перехвата российских бортов прибыли истребители Typhoon с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Это произошло около 12.00 мск.
При этом в Минобороны России много раз подчеркивали, что полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Подобные инциденты происходят в третий раз за неделю. Так, накануне 11 марта британские истребители Typhoon тоже поднялись в воздух для сопровождения самолетов Ту-142 ВКС России, которые оказались «в зоне интересов королевства».
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