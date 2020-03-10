Пентагон заявил о возможном заражении командующего силами США в Европе

Командующий силами США в Европе Кристофер Каволи и несколько его помощников могли подхватить коронавирус нового типа. Об сообщает издание The Hill со ссылкой на представителя Пентагона Райана Маккарти.

По его словам, возможное заражение случилось во время одной из конференций, участником которой был Каволи. При этом на мероприятии его помощники контактировали с ним.

Маккарти заявил, что Каволи и другие возможные носители инфекции перешли на удаленную работу. Он уточнил, что они «самостоятельно следят за своим самочувствием».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 110 тысяч, умерли — 3877 человек.

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