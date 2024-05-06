Путин поблагодарил за работу правительство РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность правительству России за совместную работу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сегодня он встретился с кабмином в Доме правительства, чтобы поблагодарить его за совместную работу на протяжении предыдущих лет.

До этого депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру председателя правительства России утвердят на дополнительном заседании Государственной думы 10 мая.

Он отметил, что 7 мая состоится инаугурация президента России и, согласно законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия.

После чего Госдуме впервые в истории российского парламентаризма предстоит по представлению президента утвердить кандидатуры председателя правительства, а также его заместителей и федеральных министров, подчеркнул Мажуга. Их кандидатуры будут представлены депутатам новым премьер-министром.

6 мая председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Госдума может утвердить премьер-министра 8 мая, если президент РФ Владимир Путин предложит кандидатуру сразу после инаугурации.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с уходящим в отставку правительством.