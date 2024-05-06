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В Госдуме оценили планы КНР работать с Францией над урегулированием конфликта на Украине

Депутат Чепа: у КНР и Франции разный подход к урегулированию кризиса на Украине

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия по-разному оценивает предложения Франции и Китая по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал планы Пекина работать с Парижем над разрешением кризиса.

«Мы понимаем специфику, психологию Китая. Они не отказываются от своих прежних заявлений относительно мирного урегулирования, которые мы также поддерживаем. Мы прекрасно понимаем и оцениваем их позицию, они знают и говорят, откуда растут ноги всего этого», — сказал Чепа.

В то же время он отметил, что у Пекина и Парижа разный подход к вопросу урегулирования конфликта. Депутат подчеркнул, что если кто-то, в том числе французы, попытаются принять какие-то решения без участия России, «то это невозможно».

Депутат считает, что у Китая и Франции «есть задача одна, но подходы к решению разные».

До этого агентство Associated Press писало, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается убедить председателя КНР Си Цзиньпина использовать рычаги давления на Россию, чтобы приблизить завершение конфликта на Украине.

Ранее фон дер Ляйен понадеялась, что Китай повлияет на Россию по Украине.

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