Эксперты улучшили оценку динамики ВВП России на ближайшие годы

Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) значительно улучшили прогноз роста ВВП России в 2024 году — с 1,6% до 2,7%. Об этом пишет ТАССТАСС со ссылкой на данные экспертов.

Особенно позитивные изменения внесены в оценку второго квартала 2024 года. Ожидаемый рост ВВП в этот период повышен более чем вдвое — с 1,49% до 3,15%. Прогноз на третий квартал скорректирован с 1,25% до 1,81%, на четвертый — с 0,98% до 1,28%.

По мнению аналитиков ЦЦИ, ускорение экономического роста обусловлено рядом факторов, в том числе укреплением рубля и повышением деловой активности в промышленности.

Вместе с тем, в Центре ожидают замедления инфляции в стране. Прогноз по индексу потребительских цен на конец второго квартала 2024 года снижен с 7,9% до 7,8%, а по итогам года — с 5,5% до 5,4%.

Что касается ключевой ставки ЦБ РФ, то ожидания экспертов по этому показателю были повышены с 12% до 14% в связи с планами регулятора ужесточить денежно-кредитную политику для сдерживания инфляционного давления.

В 2025 и 2026 годах ЦЦИ прогнозирует рост российской экономики на 1,6% и 1,5% соответственно.

До этого эксперты рассказали об ожидании долгосрочного сохранения жесткой ДКП в России.

Ранее были названы главные риски для мировой экономики.