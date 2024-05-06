Журналистка Кеворкова не признает вину в оправдании терроризма

Адвокат журналистки Надежды Кеворковой Калой Ахильгов заявил, что его подзащитная не признает вину в деле об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вину по предъявленному обвинению не признает», — сообщил адвокат Кеворковой.

Ахильгов добавил, что завтра, 7 мая, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для Кеворковой. Отмечается. что журналистка работала в «Новой газете» и «Независимой газете».

До этого сообщалось, что Следственный комитет предъявил перешедшей в ислам журналистке и блогеру Надежде Кеворковой обвинения в оправдании терроризма из-за нескольких постов в соцсетях, в том числе о движении «Талибан» (организация запрещена в России). По словам Ахильгова, в одном из эпизодов дела речь идет о посте про «Талибан», который женщина разместила в Telegram-канале в 2021 году.

Другой эпизод касается публикации в мессенджере от 2018 года. Тогда Кеворкова разместила у себя текст близкого друга, журналиста Орхана Джемаля о нападении в Нальчике.

Кеворкова является выпускницей истфака МГУ. В 1997—2002 годах она работала корреспондентом «Независимой газеты» в США. Чаще всего женщина работала в мусульманских регионах — в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе. Она работала обозревателем Russia Today. Также статьи Кеворковой публиковались в ряде запрещенных в России СМИ.

Ранее сообщалось, что Кеворкова публиковала посты в оправдание нападения группы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году.