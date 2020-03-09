«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции

Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.

Так, согласно приведенным данным, зенитные комплексы «Бук-М2Э» поразили 20 беспилотников, выпустив 25 ракет.

Отмечается, что две ракеты самоликвидировались, а еще три прошли мимо цели.

Боевые действия проходили в провинции Идлиб, а дроны упали на контролируемой боевиками территории.

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