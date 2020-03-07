NBC: США уверены в отсутствии у «Талибана*»* намерений выполнять соглашения

Власти США якобы обладают разведывательными данными, которые свидетельствуют об отсутствии у террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России)* намерения по выполнению соглашений со страной. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

Согласно заявлениям источника, представители группировки намерены использовать мирный процесс в качестве возможности обеспечить вывод американских «захватчиков».

Источник указал на якобы намерение членов «Талибана» (организация запрещена в России)* ударить по «поддерживаемому США афганскому правительству».

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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