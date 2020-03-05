СМИ: сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным радиостанции «Шам ФМ», силам ПВО удалось сбить 12 ракет, выпущенных по западной провинции Хомс.

Агентство SANA сообщило об отражении атаки в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе страны.

Ранее телеканал Al-Ikhbariya проинформировал о нанесении ударов с оккупированных Голанских высот и из воздушного пространства Ливана.

Принадлежавшие Сирии с 1940-х годов Голаны были захвачены Израилем в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял закон, в одностороннем порядке провозглашающий суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совбез ООН в том же 1981 году утвердил резолюцию, согласно которой аннексия была признана недействительной.

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