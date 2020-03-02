Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

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Машина российской военной полиции и 10 человек личного состава российского Центра примирения сторон... Машина российской военной полиции и 10 человек личного состава российского Центра примирения сторон...
Машина российской военной полиции и 10 человек личного состава российского Центра примирения сторон...
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«С 17.00 2 марта в город Саракеб введены подразделения российской военной полиции», — говорится в сообщении.

Саракеб — город, через который проходит трасса, соединяющая столицу Сирии Дамаск с городами Илеппо и Латакия.

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