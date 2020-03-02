США пообещали ежедневно оценивать выполнение талибами* мирного соглашения

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты каждый день будут оценивать выполнение мирного соглашения по Афганистану террористической организацией «Талибан» (организация запрещена в России), передает ТАСС.

По его словам, если талибы будут производить действия, нарушающие договор, то страна ответит. Также он уточнил, что США день за днем будут отслеживать ситуацию.

«Это будет пошаговый процесс», — отметил Эспер.

Он также выразил уверенность, что данные о том, что происходит в Афганистане страна будет получать от «сил на земле».

«Талибан» (организация запрещена в России)* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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