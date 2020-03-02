Зариф заявил о «капитуляции» США в Афганистане
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter написал, что присутствие войск США в Афганистане завершилось для американской стороны «капитуляцией».
По его словам, Соединенным Штатам Америки изначально не нужно было вторгаться в республику, однако они это сделали. Министр считает, что американцы «свалили вину на всех остальных за последствия» этого решения.
«Теперь, после 19 лет унижения, США предложили капитуляцию», — написал Зариф.
Он также отметил, что присутствие США в регионе является единственной проблемой, будь то в Афганистане, Сирии, Ираке или Йемене.
Дипломат добавил, что контингент американских войск покинет Афганистан, «оставив после себя полный бардак».
Ранее США и «Талибан» (организация запрещена в России)подписали между собой мирное соглашение.
*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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