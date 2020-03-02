Зариф заявил о «капитуляции» США в Афганистане

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter написал, что присутствие войск США в Афганистане завершилось для американской стороны «капитуляцией».

По его словам, Соединенным Штатам Америки изначально не нужно было вторгаться в республику, однако они это сделали. Министр считает, что американцы «свалили вину на всех остальных за последствия» этого решения.

«Теперь, после 19 лет унижения, США предложили капитуляцию», — написал Зариф.

Он также отметил, что присутствие США в регионе является единственной проблемой, будь то в Афганистане, Сирии, Ираке или Йемене.

Дипломат добавил, что контингент американских войск покинет Афганистан, «оставив после себя полный бардак».

Ранее США и «Талибан» (организация запрещена в России)подписали между собой мирное соглашение.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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