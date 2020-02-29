Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
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Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Корабль направляется в сторону сирийского порта Тартус, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о входе в Средиземное море фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», вооруженных ракетами «Калибр».
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