Число погибших военных армии Турции в Идлибе возросло до 33

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В результате авиаудара в сирийском Идлибе погибли уже 33 турецких военнослужащих. Об этом сообщает Twitter турецкого агентства Anadolu.

До этого губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявлял о 29 погибших бойцов армии Турции.

Как было известно ранее, силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных.

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