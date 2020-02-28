Число погибших военных армии Турции в Идлибе возросло до 33
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В результате авиаудара в сирийском Идлибе погибли уже 33 турецких военнослужащих. Об этом сообщает Twitter турецкого агентства Anadolu.
До этого губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявлял о 29 погибших бойцов армии Турции.
Как было известно ранее, силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных.
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