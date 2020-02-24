Сарадж назвал Хафтара военным преступником

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж считает фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара военным преступником. Об этом сообщает Reuters.

Он также подверг осуждению атаки ЛНА на объекты гражданской инфраструктуры и аэропорты.

«Дети потеряли свое право на образование из-за обстрелов и закрытия школ», — сказал Сарадж.

Он также отметил, что в свою очередь ПНС всегда демонстрировало готовность идти вперед «по пути к миру и стабильности».

В Ливии происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

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