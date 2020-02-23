Сектор Газа запустил в сторону Израиля 20 ракет

С сектора Газа по израильским территориям были запущены ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что всего было зафиксировано 20 ракет, выпущенными палестинскими радикалами.

Отмечается, что из них системой противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» были перехвачены около 10 ракет.

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