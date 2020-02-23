В Черном море засекли американский эсминец
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Американский эсминец УРО «РОСС» был обнаружен на территории акватории Черного моря. об этом сообщает РИА «Новости».
Как отметили в национальном центре управления российской обороной, Черноморский флот отслеживает действия эсминца.
Уточняется, что корабль вошел в Черное море в 18.30.
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