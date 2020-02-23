В Черном море засекли американский эсминец

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Эсминец ВВС США USS DECATUR Эсминец ВВС США USS DECATUR
Эсминец ВВС США USS DECATUR
Wikimedia

Американский эсминец УРО «РОСС» был обнаружен на территории акватории Черного моря. об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в национальном центре управления российской обороной, Черноморский флот отслеживает действия эсминца.

Уточняется, что корабль вошел в Черное море в 18.30.

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