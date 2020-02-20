Bloomberg: Турция запросила у США ЗРК Patriot для сдерживания сирийских сил

Турция обратилась к США за двумя зенитно-ракетными комплексами Patriot для сдерживания сирийской армии, которую поддерживает Россия с воздуха, передает Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре.

Турция просит позволить ей использовать Patriot на южной границе и «разрешить наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами».

Протурецкие военные 20 февраля перешли в наступление против сирийской армии в Идлибе. Российские Су-24 нанесли удар по атакующим, из-за чего Сирия смогла успешно отразить нападение.

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