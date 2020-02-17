Способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету испытали в США

В США прошли испытания неснаряженной баллистической ракеты Trident II (D5LE), которая способна нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ВМС США.

Отмечается, что запуск ракеты был произведен у побережья города Сан-Диего в штате Калифорния с подводной лодки типа «Огайо».

Согласно заявлению ВМС, пуск «позволил собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегической системы оружия».

Уточняется, что с момента постановки на вооружение в 1989 году запуск стал 178-м по счету.

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