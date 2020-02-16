Три ракеты упали у посольства США в Багдаде

В «зеленой зоне» столицы Ирака в районе посольства США упали три ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иракских органов безопасности.

Американский военный источник уточнил, что на территории посольства прозвучали предупреждающие сирены.

Также сообщается о четвертой ракете, которая была сброшена на штаб материально-технической поддержки иракского шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» рядом со зданием полицейского колледжа, что привело к повреждению автомобиля, палатки и склада запчастей.

По данным пресс-службы, жертв нет.

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