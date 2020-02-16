В коалиции США рассказали о ракетных ударах по базе в Багдаде

Представитель американской коалиции по борьбе с боевиками полковник Майлс Каггинс рассказал, что на их базу в Багдаде действительно упали несколько ракет, передает РИА «Новости».

По его словам, в результате ракетного обстрела никто не погиб. Он отметил, что ракеты были небольших размеров.

«Расследование продолжается», — добавил полковник.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда посольство Соединенных Штатов в Багдаде попадает под обстрел. В конце января 2020 года в здание диппредставительство было запущено три ракеты. При этом одна из них поразила ресторан дипмиссии.

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