Турция начала возводить два наблюдательных поста под Алеппо
close
Турецкая армия приступила к возведению двух наблюдательных постов близ города Эль-Атариб к западу от Алеппо в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Отмечается, что посты будут в населенных пунктах Таввама и Кфар-Кармин, которые находятся в зоне деэскалации Идлиб, где недавно произошли столкновения между правительственными войсками САР и Турции.
Как передает канал, этими постами Анкара намерена помешать наступлению сирийских военных, которое в настоящее время продолжается недалеко от Эль-Атариба.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Турция полна решимости»: Эрдоган пригрозил Сирии и России
— Армия Сирии взяла под контроль четыре наблюдательных пункта в Идлибе