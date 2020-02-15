Турция начала возводить два наблюдательных поста под Алеппо

Турецкая армия приступила к возведению двух наблюдательных постов близ города Эль-Атариб к западу от Алеппо в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что посты будут в населенных пунктах Таввама и Кфар-Кармин, которые находятся в зоне деэскалации Идлиб, где недавно произошли столкновения между правительственными войсками САР и Турции.

Как передает канал, этими постами Анкара намерена помешать наступлению сирийских военных, которое в настоящее время продолжается недалеко от Эль-Атариба.

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