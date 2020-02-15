Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа. Об этом сообщает Reuters.
По заявлению представителя движения, самолет принадлежал «вражеским силам».
На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
Стычки между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжаются с 2014 года. С 2015 года к местным властям присоединилась военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В 2018 году было под эгидой ООН в Стокгольме была организована встреча сторон конфликта. Они смогли достичь важных договоренностей.
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