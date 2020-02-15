Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа. Об этом сообщает Reuters.

По заявлению представителя движения, самолет принадлежал «вражеским силам».

На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Стычки между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжаются с 2014 года. С 2015 года к местным властям присоединилась военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В 2018 году было под эгидой ООН в Стокгольме была организована встреча сторон конфликта. Они смогли достичь важных договоренностей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене стали 24 военных

— Атака не из Йемена: Саудовская Аравия обвиняет Иран в нападении на НПЗ

— Новые атаки: хуситы угрожают Саудовской Аравии