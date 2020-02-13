В Пентагоне рассказали об отсутствии стремления США к гонке вооружений с РФ и КНР

В Пентагоне рассказали о том, что США не стремятся к гонке вооружений с Россией и Китаем. Об этом глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США.

Он также отметил, что оборонное ведомство также не планирует расширять ядерный потенциал страны.

«Нет. Мы не стремимся к паритету», — заключил Ричард.

Кроме того, идею гонки вооружений он назвал «удивляющей», а также добавил, что Россия за 15 лет занималась «расширением и модернизацией» своего вооружения, в то время, как американские власти лишь продлевали срок службы существующих систем.

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