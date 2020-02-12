Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.

По мнению политика, в настоящее время в сирийском городе действует режим лидера страны Башара Асада, а военные из РФ и боевики, которых поддерживает Иран, нападают на людей.

Эрдоган пригрозил, что, в случае нападения на турецких военных, страна незамедлительно ответит.

«Мы полны решимости вывести режим за пределы наших наблюдений к концу февраля. Мы сделаем это», — подчеркнул он.

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