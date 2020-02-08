Из сектора Газа по Израилю выпущена ракета
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Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету в сторону Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.
Уточняется, что предупреждение о ракетном обстреле было распространено через приложение службы тыла для незаселенной местности у границы.
Последний раз израильская территория была подвержена ракетному обстрелу со стороны сектора Газа 1 февраля.
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