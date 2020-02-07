США ликвидировали лидера группировки Аль-Каида (организация запрещена в России)* на Аравийском полуострове» Касима аль-Райми в Йемене, сообщается на сайте Белого дома.

Касим аль-Райми, являвшийся помощником лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в России)Аймана аз-Завахири был уничтожен в результате контртеррористической операции Соединенных Штатов, проведенной по указанию президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США нанесли удар по террористической группировке Аль-Каида (организация запрещена в России)* на Аравийском полуострове».

«Аль-Каида» (организация запрещена в России) — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

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