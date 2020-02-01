Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
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Генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в заявление официального представителя генсека.
В заявлении сказано, что Дюжаррик глубоко обеспокоен продолжающейся военной эскалацией в данном регионе Сирии.
Он в очередной раз отметил, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру — неприемлемы.
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