Лукашенко обсудил с Помпео сотрудничество Белоруссии и НАТО
Перспективы сотрудничества Белоруссии и Североатлантического альянса обсуждались в ходе встречи белорусского президента Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.
Лукашенко и Помпео обменялись мнениями о перспективах взаимодействия Белоруссии с НАТО и о ситуации в регионе. Белорусский лидер отметил намерение государства способствовать сохранению мира и безопасности на континенте, подчеркнул Макей.
Ранее сообщалось, что встреча Лукашенко и Помпео состоялась в рамках рабочего визита госсекретаря США в Минск.
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