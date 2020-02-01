Лукашенко обсудил с Помпео сотрудничество Белоруссии и НАТО

Перспективы сотрудничества Белоруссии и Североатлантического альянса обсуждались в ходе встречи белорусского президента Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

Лукашенко и Помпео обменялись мнениями о перспективах взаимодействия Белоруссии с НАТО и о ситуации в регионе. Белорусский лидер отметил намерение государства способствовать сохранению мира и безопасности на континенте, подчеркнул Макей.

Ранее сообщалось, что встреча Лукашенко и Помпео состоялась в рамках рабочего визита госсекретаря США в Минск.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

— США готовы полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами

— Лукашенко раскрыл Помпео особенность «белорусской диктатуры»