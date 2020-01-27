Помпео прокомментировал обстрел посольства США в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал обстрел американского посольства в Багдаде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в результате ракетного удара пострадал один человек.

Кроме того, Помпео назвал ракетный обстрел «атаками Ирана», а также выразил свое возмущение премьер-министру Ирака Адиль Абдул-Махди

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Reuters: четыре ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

— По посольству США в Багдаде нанесли три ракетных удара

— Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде