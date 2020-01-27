Помпео прокомментировал обстрел посольства США в Багдаде
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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал обстрел американского посольства в Багдаде. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в результате ракетного удара пострадал один человек.
Кроме того, Помпео назвал ракетный обстрел «атаками Ирана», а также выразил свое возмущение премьер-министру Ирака Адиль Абдул-Махди
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