ТАСС: РФ завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

Российская сторона закончила поставку второго комплекта ЗРК С-400 в Китай в рамках заключенного соглашения. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

По его словам, поставка ракетных систем производилась через море на нескольких судах. Из России в Китай были направлены также различные необходимые запчасти и инструменты, два дивизиона пусковых установок, радиолокационные станции, дополнительное оборудование.

«Заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов», — добавил источник.

Он утверждает, что акт приема-передачи был заключен между сторонами в декабре 2019 года.

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