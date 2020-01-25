В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

В Министерстве обороны России подтвердили, что российский генерал был перехвачен военными США в Сирии более года назад. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 месяцев назад в районе населенного пункта Манбидж. На момент произошедшего Манбидж находился под контролем антитеррористической коалиции, возглавляемой США, курдских ополчений и правительственных войск Сирии.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.

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