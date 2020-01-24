Призывники смогут поработать оленеводами или малярами вместо службы в армии

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Минтруд разработал проект приказа о новом перечне профессий, согласно которым призывники получат возможность вместо службы в армии пройти альтернативную гражданскую службу.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предполагается, что в этот список войдет 122 профессии.

Речь идет о грузчике, гидрогеологе, трактористе, маляре, оленеводе, поваре, звероводе и других специальностях.

Как указано в тексте проекта документа, пройти службу предложат в ряде государственных учреждений, а также в каком-либо из территориальных управлений «Почты России». Всего будет доступно 622 организации.

Отмечается, что право выбрать альтернативный вариант прохождения службы в армии предоставляется, если она противоречит убеждениям или вере гражданина России, а также если он относится к коренному малочисленному народу.

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