Призывники смогут поработать оленеводами или малярами вместо службы в армии
Минтруд разработал проект приказа о новом перечне профессий, согласно которым призывники получат возможность вместо службы в армии пройти альтернативную гражданскую службу.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предполагается, что в этот список войдет 122 профессии.
Речь идет о грузчике, гидрогеологе, трактористе, маляре, оленеводе, поваре, звероводе и других специальностях.
Как указано в тексте проекта документа, пройти службу предложат в ряде государственных учреждений, а также в каком-либо из территориальных управлений «Почты России». Всего будет доступно 622 организации.
Отмечается, что право выбрать альтернативный вариант прохождения службы в армии предоставляется, если она противоречит убеждениям или вере гражданина России, а также если он относится к коренному малочисленному народу.
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