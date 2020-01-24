«Летающий авианосец» появился в арсенале армии США

В США был разработан «летающий авианосец», которым стал военно-транспортный самолет C-130 Hercules. Об этом сообщает портал Popular Mechanics.

Отмечается, что с самолета будет производиться развертывание разработанных в рамках программы Gremlins («Гремлины») беспилотников X-61A.

Уточняется, что в ходе проводимых в 2019 году испытаний запущенный с самолета беспилотник провел в воздухе 101 минуту. Запуск проводился недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

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